Antalya'da FETÖ'nün hücre evine baskın - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da FETÖ'nün hücre evine baskın - Son Dakika

Antalya'da FETÖ'nün hücre evine baskın

6 saat önce

Antalya'da FETÖ terör örgütüne üye olmak suçundan haklarında yakalama emri bulunan ve yakalanmamak için örgüt tarafından verilen talimat doğrultusunda hücre evlerinde saklanan 3 firari şahısın da aralarında bulunduğu toplam 44 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Antalya'da FETÖ'nün hücre evine baskın, System.String[]

Antalya'da FETÖ terör örgütüne üye olmak suçundan haklarında yakalama emri bulunan ve yakalanmamak için örgüt tarafından verilen talimat doğrultusunda hücre evlerinde saklanan 3 firari şahısın da aralarında bulunduğu toplam 44 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.


Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, aralarında FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan haklarında yakalama emri bulunan ve yakalanmamak için örgüt tarafından verilen talimat doğrultusunda hücre evlerinde saklanan 3 firari şahısın da bulunduğu toplam 44 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan 24'ü soruşturmalarının yürütüldüğü diğer il emniyet müdürlüklerine teslim edildi. 16 şüpheli şahıs ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı, 3 şüpheli şahıs adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı, 1 şüpheli şahıs ise tutuklanarak Antalya Cezaevine teslim edildi. Gerçekleştirilen operasyonlarda dijital materyaller ve dokümanlar ele geçirildi. - ANTALYA

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 05:07 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Fen bilgisi dersinde öğretmen ve öğrenciler hastanelik oldu
Yangında yaşlı adam öldü, eşi 'Beni görünce gözünü açar' diye gözyaşı döktü Cezaevindeki kocasıyla sokakta karşılaştı! Kanlar içinde teyzesinin evine kaçtı Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir'e FETÖ davası! 18 yıl 6 ay hapsi istendi

Son Dakika Haberleri
23:31 Mansur Yavaş'tan Sinan Aygün'ün rüşvet iddialarıyla ilgili açıklama: Gökçek göbeğine kadar bu işin içinde - Son Dakika Haber
23:23 AK Partili Hamza Dağ, Menemen'de Muhtarlar Şurası'na katıldı - Son Dakika Haber
23:10 AK Parti'li Hamza Dağ: "2020 yeniden yukarılara doğru tırmanma dönemimiz olacak" - Son Dakika Haber
23:09 Bakan Kasapoğlu: "AK Partimiz hiçbir örneği görülmemiş bir surette 18 yıldır güçlü bir şekilde... - Son Dakika Haber
22:58 CHP'li Çeviköz: "Tezkereye olumsuz baktığımızı söylemek isterim" - Son Dakika Haber
22:53 Muharrem İnce açıkladı! CHP, İmamoğlu ya da Gül'ü aday gösterse destek verecek mi? - Son Dakika Haber
22:34 Cumhurbaşkanı Erdoğan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2019 23:33:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Antalya'da FETÖ'nün hücre evine baskın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]