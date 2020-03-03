Antalya'da FETÖ'nün hücre evine baskın - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da FETÖ'nün hücre evine baskın - Son Dakika

Antalya'da FETÖ'nün hücre evine baskın

6 saat önce

Antalya'da düzenlenen FETÖ operasyonunda hücre evinde saklanan bir firarinin de olduğu 7 şahıs gözaltına alındı.

Antalya'da FETÖ'nün hücre evine baskın, System.String[]

Antalya'da düzenlenen FETÖ operasyonunda hücre evinde saklanan bir firarinin de olduğu 7 şahıs gözaltına alındı.


Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün bütünüyle deşifre edilip faaliyetlerinin sonlandırılması, örgüt mensuplarının yakalanarak haklarındaki gerekli yasal işlemlerin yapılabilmesi adına Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Merkez ve Dış İlçeler Terörle Mücadele Büro Amirliklerince düzenli çalışmalar yürütülüyor.


Bu kapsamda son olarak aralarında FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçu kapsamında hakkında yakalama emri bulunan ve yakalanmamak için örgüt tarafından verilen talimat doğrultusunda hücre evlerinde saklanan bir firari şahsın da bulunduğu, toplam 7 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.


Gözaltına alınan şahıslardan 2'si soruşturmalarının yürütüldüğü diğer İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi. 3 şüpheli şahıs ifadeleri alındıktan sonra Cumhuriyet Savcısının talimatına istinaden serbest bırakıldı, bir şüpheli şahıs hakkında Adli Kontrol Kararı uygulandı, bir şüpheli şahıs tutuklanarak ceza evine teslim edildi.


Gerçekleştirilen operasyonlarda dijital materyaller ve dokümanlar ele geçirildi. - ANTALYA

Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 02:29 Kaynak: İHA
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