Antalya'da FETÖ'nün hücre evlerine operasyon
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Antalya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, aranan 4 zanlı, örgütün hücre evlerinde gözaltına alındı.
Antalya
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 12:58 Kaynak: AA
'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, aranan 4 zanlı, örgütün hücre evlerinde gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Antalya Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, FETÖ'nün "gaybubet evi" olarak adlandırdığı 4 hücre evine operasyon düzenledi.
Operasyonda, haklarında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan arama kararı bulunan 4 şüpheli yakalandı.
Evlerde yapılan aramada, 670 dolar, dijital materyaller ve FETÖ'ye ait yasaklı yayınlar ele geçirildi.
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