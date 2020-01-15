Antalya'da FETÖ'nün hücre evlerine yönelik operasyonda 10 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya'da FETÖ'nün hücre evlerine yönelik operasyonda 10 gözaltı - Son Dakika

Antalya'da FETÖ'nün hücre evlerine yönelik operasyonda 10 gözaltı

5 saat önce

Antalya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) hücre evlerine yönelik operasyonda 10 şüpheli yakalandı.

Antalya'da FETÖ'nün hücre evlerine yönelik operasyonda 10 gözaltı, System.String[]

Antalya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) hücre evlerine yönelik operasyonda 10 şüpheli yakalandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen çalışmalarda, silahlı terör örgütüne üye oldukları gerekçesiyle haklarında yakalama kararı bulunan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda yakalanmamak için örgüt tarafından verilen talimat doğrultusunda hücre evlerinde saklanan biri firari olarak aranan 10 şüpheli gözaltına alındı.

Hücre evlerinde yapılan aramalarda örgütle ilgili dijital materyal ve dokümanlar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüphelilerden 6'sı soruşturmalarının yürütüldüğü kentlere gönderildi.

Adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden biri tutuklandı, 3'ü ise serbest bırakıldı.

Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 03:22 Kaynak: AA
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