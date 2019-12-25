Antalya'da FETÖ'nün ilçe sorumlusuna 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi - Son Dakika
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Antalya'da FETÖ'nün ilçe sorumlusuna 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi

6 saat önce

Antalya'da FETÖ/PDY'ye ilişkin davada, örgütün ilçe sorumlusu 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Antalya'da FETÖ'nün ilçe sorumlusuna 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi, System.String[]

Antalya'da FETÖ/PDY'ye ilişkin davada, örgütün ilçe sorumlusu 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Ercan Kuru, İskenderun T Tipi Ceza İnfaz Kurumundan Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) katıldı.

Tutuksuz sanıklar A.A, Y.K. ve taraf avukatları duruşmada salonunda hazır bulundu.

Duruşmada esasa ilişkin değerlendirmesini açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık Kuru'nun örgüt içerisinde Elmalı ve Kemer ilçe sorumluğu görevini yürütmüş olması, örgütteki konumu ve faaliyetlerinin yoğunluğu nedeniyle muhtemel ceza miktarı göz önünde bulundurularak tutukluluğun devamını talep etti.

Sanık Kuru ise örgütün ilçe sorumlusu olduğu yönündeki iddiaları kabul etmedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Kuru'ya silahlı terör örgütüne üye olduğu, örgüt içerisindeki Elmalı ve Kemer ilçelerinde örgütün ilçe sorumluluğunu yaptığı, örgüt adına bulunduğu bölgelerde himmet, burs ve kurban adı altında toplanan paraları örgüt içi aktarımları yaptığı ve ByLock kullandığı gerekçesiyle 12 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Mahkeme, diğer sanıklar A.A. ve Y.K'nin beraatine hükmetti.

Antalya, Elmalı, Kemer, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 03:04 Kaynak: AA
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