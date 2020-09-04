Antalya'da FETÖ'nün ormana gömdüğü 31 çuval bulundu - Son Dakika

ANTALYA'da, FETÖ/PDY üyelerince ormanlık alanda toprağa gömülü 31 çuval bulundu. Çuvallardan örgütsel materyaller çıktı. Muratpaşa ilçesindeki bir hücre evine yapılan operasyonda ise haklarında yakalama kararı bulunan 2 örgüt üyesi yakalandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, FETÖ/PDY'nin faaliyetlerinin sonlandırılması, örgüt mensuplarının yakalanması amacıyla yürütülen soruşturma kapsamında, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon yaptı. Operasyon kapsamında, ormanlık alanda, örgüt üyelerince toprağa gömüldüğü tespit edilen 31 çuval, bulundu. Çuvallardan çok sayıda örgütsel materyal çıktı. 14 şüpheli hakkında işlem yapıldı.