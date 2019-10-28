Son Dakika Haberleri: Antalya'da FETÖ operasyonlarında 60 kişi gözaltına alındı
Son Dakika Güncel Antalya'da FETÖ operasyonlarında 60 kişi gözaltına alındı

Antalya'da FETÖ operasyonlarında 60 kişi gözaltına alındı

54 dakika önce

Antalya'da Ekim ayında polis tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 60 kişi gözaltına alındı, 10 kişi ise tutuklandı.

Antalya'da FETÖ operasyonlarında 60 kişi gözaltına alındı, System.String[]

Antalya'da Ekim ayında polis tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 60 kişi gözaltına alındı, 10 kişi ise tutuklandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlükleri Terörle Mücadele Büro Amirliklerince 1-28 Ekim tarihleri arasında FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda, aralarında yurt dışına kaçmaya çalışan örgüt mensuplarına yardım ve yataklık yaptıkları değerlendirilen şüphelilerin ve terör örgütüne ait hücre evlerinde barındığı tespit edilen şahısların da bulunduğu toplam 60 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden 19'u soruşturmalarının yürütüldüğü diğer illerin emniyet müdürlüğü görevlilerine teslim edilirken, 26 şüpheli ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. 5 şüpheli adli kontrol kararı ile serbest bırakılırken, 10 şüpheli tutuklanarak Antalya Kapalı L Tipi Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. Operasyonlarda toplam 9 bin 395 euro, 5 adet sahte kimlik ve çeşitli dijital materyaller ile dokümanlar ele geçirildi.

(İHA)

Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.10.2019 09:00 Kaynak: İHA
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