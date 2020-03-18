Antalya'da FETÖ operasyonlarında gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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Antalya'da FETÖ operasyonlarında gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı
6 saat önce
Antalya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonlarda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.
Antalya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonlarda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerinde, dijital materyaller ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 03:42 Kaynak: AA
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