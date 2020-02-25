Antalya'da FETÖ operasyonu: 10 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da FETÖ operasyonu: 10 gözaltı - Son Dakika

Antalya'da FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

6 saat önce

Antalya'da yürütülen FETÖ operasyonu kapsamında 10 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'da FETÖ operasyonu: 10 gözaltı, System.String[]

Antalya'da yürütülen FETÖ operasyonu kapsamında 10 şüpheli gözaltına alındı.


Antalya'da, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçu kapsamında toplam 10 zanlıya yapıldı. İşlem yapılan şüphelilerden 6'sı soruşturmaların yürütüldüğü diğer İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi. Bir şüpheli ifadesinin ardından cumhuriyet savcısının talimatına istinaden serbest bırakıldı. Bir zanlı da cumhuriyet başsavcılığında alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı. 2 şüpheli şahıs sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. Gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda dijital materyaller ve dokümanlar ele geçirildi. - ANTALYA

Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 11:30 Kaynak: İHA
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