Antalya'da FETÖ operasyonu: 10 gözaltı - Son Dakika

Antalya'da yürütülen FETÖ operasyonu kapsamında 10 şüpheli gözaltına alındı.



Antalya'da, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçu kapsamında toplam 10 zanlıya yapıldı. İşlem yapılan şüphelilerden 6'sı soruşturmaların yürütüldüğü diğer İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi. Bir şüpheli ifadesinin ardından cumhuriyet savcısının talimatına istinaden serbest bırakıldı. Bir zanlı da cumhuriyet başsavcılığında alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı. 2 şüpheli şahıs sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. Gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda dijital materyaller ve dokümanlar ele geçirildi. - ANTALYA