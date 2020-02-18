Antalya'da FETÖ operasyonu: 11 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da FETÖ operasyonu: 11 gözaltı - Son Dakika

Antalya'da FETÖ operasyonu: 11 gözaltı

6 saat önce

Antalya'da aralarında hücre evinde kalan bir şüphelinin de olduğu 11 şahıs FETÖ operasyonu kapsamında gözaltına alındı.

Antalya'da FETÖ operasyonu: 11 gözaltı, System.String[]

Antalya'da aralarında hücre evinde kalan bir şüphelinin de olduğu 11 şahıs FETÖ operasyonu kapsamında gözaltına alındı.


Aralarında FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçu kapsamında hakkında yakalama emri bulunan ve yakalanmamak için örgüt tarafından verilen talimat doğrultusunda hücre evlerinde saklanan bir firari şahısın da bulunduğu, toplam 11 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanıp gözaltına alınan şahıslardan 4 şüpheli şahıs soruşturmalarının yürütüldüğü diğer İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi. 5 şüpheli şahıs ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.


Antalya Sulh Ceza Hakimliğince bir şüpheli şahsa adli kontrol kararı uygulandı, bir şüpheli şahıs ise tutuklanarak cezaevine teslim edildi.


Gerçekleştirilen operasyonlarda dijital materyaller ve dokümanlara el konuldu. - ANTALYA

Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 04:41 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Trans birey cinayeti sanığına ağırlaştırılmış müebbet istendi
İstanbul'da 2,5 milyon lira değerinde far çalan çete çökertildi 6 yıl sonra karşılaştığı arkadaşıyla önce tokalaştı, arasının bozuk olduğu aklına gelince yumrukla saldırdı Çin'in Uygur Türklerine uyguladığı baskının belgeleri sızdı! İbadet etmek gözaltına nedeni olarak görülüyor

Son Dakika Haberleri
22:59 Tuvana Türkay, siber zorbalara karşı savaş açtı
22:23 Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilişkilerini sosyal medyada da ilan ettiler
21:42 Berk Oktay, fotoğraflarını ifşaladığını iddia ettiği eşinden boşandı
21:14 Ünlü oyuncu İbrahim Büyükak, 3 Adam'ın neden ayrıldığını açıkladı
17:41 Ezgi Pekel'in ilk albümünün ilk klibi "Deliyim" yayınlandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2020 23:07:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Antalya'da FETÖ operasyonu: 11 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]