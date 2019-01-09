Son Dakika Haberleri: Antalya'da Fetö Operasyonu: 3 Gözaltı

Antalya'da Fetö Operasyonu: 3 Gözaltı

1 saat önce

Antalya'da düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda aralarında meslekten ihraç edilen polislerinde bulunduğu 3 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'da Fetö Operasyonu: 3 Gözaltı, System.String[]
Antalya'da düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda aralarında meslekten ihraç edilen polislerinde bulunduğu 3 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından örgütün finans kaynağı Bank Asya nezdinde hesabı bulunup talimatla bakiye arttırarak örgütü finanse eden şahısların yakalanması için çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında aralarında OHAL kapsamında çıkartılan KHK'lar ile meslekten ihraç edilen polislerinde bulunduğu 3 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda dijital materyal, cep telefonu ve sim kartı ele geçirildi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 05:55 Kaynak: İHA

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