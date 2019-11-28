Son Dakika Haberleri: Antalya'da FETÖ operasyonu: 4 şüpheli yakalandı
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Antalya'da FETÖ operasyonu: 4 şüpheli yakalandı

6 saat önce

Antalya'da FETÖ'nün haberleşme aracı bylock programını kullandığı tespit edilen 4 şüpheli yakalandı.

Antalya'da FETÖ operasyonu: 4 şüpheli yakalandı, System.String[]

Antalya'da FETÖ'nün haberleşme aracı bylock programını kullandığı tespit edilen 4 şüpheli yakalandı.


Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün haberleşme programı olan bylock programını kullandığı tespit edilen 4 şüpheli şahsın yakalanması amacıyla Antalya'nın Serik ilçesinde bulunan bir adres ile beraber iki farklı ilde 3 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyon neticesinde 4 şüpheli yakalandı. - ANTALYA

Antalya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 09:25 Kaynak: İHA
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