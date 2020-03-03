Antalya'da FETÖ operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da FETÖ operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika

Antalya'da FETÖ operasyonu: 5 gözaltı

6 saat önce

Antalya'da FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alınırken zanlılardan 2'si tutuklandı.

Antalya'da FETÖ operasyonu: 5 gözaltı, System.String[]

Antalya'da FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alınırken zanlılardan 2'si tutuklandı.


FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün bütünüyle deşifre edilip faaliyetlerinin sonlandırılması, örgüt mensuplarının yakalanarak haklarındaki gerekli yasal işlemlerin yapılabilmesi adına Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve bağlı Dış İlçeler Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliklerince görevlilerince düzenlenen operasyonlar aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda son olarak FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'ne üye olma suçu kapsamında toplam 5 şüpheli şahsa işlem yapıldı. 3 zanlı, cumhuriyet savcısının talimatının ardından serbest bırakıldı. 2 şüpheli sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.


Gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda dijital materyaller ve dokümanlar ele geçirildi. - ANTALYA

Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 02:34 Kaynak: İHA
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