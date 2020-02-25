Antalya'da FETÖ operasyonunda 10 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya'da FETÖ operasyonunda 10 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Antalya'da FETÖ operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

6 saat önce

Antalya'da FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'da FETÖ operasyonunda 10 şüpheli yakalandı, System.String[]

Antalya'da FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "terör örgütüne üye olmak" suçundan haklarında yakalama kararı bulunan şüphelilerin yakalanması için belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 6'sı soruşturmaların yürütüldüğü diğer kentlere gönderildi, 4'ü adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden ikisi savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı, ikisi ise çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 12:54 Kaynak: AA
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