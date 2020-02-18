Antalya'da FETÖ operasyonunda 11 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya'da FETÖ operasyonunda 11 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Antalya'da FETÖ operasyonunda 11 şüpheli yakalandı

6 saat önce

Antalya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'da FETÖ operasyonunda 11 şüpheli yakalandı, System.String[]

Antalya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, "terör örgütüne üye olmak" suçundan haklarında yakalama kararı bulunan şüphelilerin yakalanması için belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, aralarında hücre evinde saklananların da bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin kaldıkları yerlerde yapılan aramalarda, örgüte ilişkin dijital materyal ve doküman ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüphelilerden 4'ü soruşturmaların yürütüldüğü diğer kentlere gönderildi, 7'si adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan biri çıkartıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, biri adli kontrol şartıyla olmak üzere 6'sı serbest bırakıldı.

Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 05:52 Kaynak: AA
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