Antalya'da FETÖ operasyonunda 11 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Antalya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ üyesi oldukları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Operasyon düzenleyen ekipler, aralarında hücre evinde saklandıkları tespit edilen zanlıların da bulunduğu 11 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyette götürülen şüphelilerden 3'ü haklarında soruşturma yürütülen illere gönderildi, işlemleri tamamlanan 8 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.

Sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan biri tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere 7 kişi ise serbest bırakıldı.