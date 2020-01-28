Antalya'da FETÖ operasyonunda 3 tutuklama - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da FETÖ operasyonunda 3 tutuklama - Son Dakika

Antalya'da FETÖ operasyonunda 3 tutuklama

6 saat önce

Antalya'da düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 12 kişiden 3'ü tutuklandı.

Antalya'da FETÖ operasyonunda 3 tutuklama, System.String[]

Antalya'da düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 12 kişiden 3'ü tutuklandı.


Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından son bir hafta içinde yapılan çalışmalarda aralarında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçu kapsamında hakkında yakalama emri bulunan ve yakalanmamak için örgüt tarafından verilen talimat doğrultusunda hücre evlerinde saklanan 3 firari şahısın da bulunduğu toplam 12 şüpheli yakalandı. Şahıslardan 4 şüpheli şahıs soruşturmalarının yürütüldüğü diğer İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerine, 1 şüpheli ise Antalya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi. 4 şüpheli ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılırken 3 şüpheli çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Operasyonlarda dijital materyaller ve dokümanlar ele geçirildi. - ANTALYA

Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 09:07 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Yan yana 2 musluktan birinden mazot akınca, toprağa gömülü depoya ulaşıldı
Adis Jahovic ameliyat edildi Terör örgütü DEAŞ, Yahudilere saldırı çağrısı yaptı! Kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şüphelinin cesedini köpekler yedi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2020 03:31:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Antalya'da FETÖ operasyonunda 3 tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]