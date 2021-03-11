Antalya'da FETÖ operasyonunda biri aranan hükümlü 2 kişi yakalandı - Son Dakika

Antalya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda aranan hükümlü ile bir şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa'da "FETÖ üyesi olmak" suçundan hapis cezasına çarptırılan İ.H.F. ile Rize Sulh Ceza Hakimliğince yakalama kararı çıkartılan S.Ö'nün kentte olduğu tespit edildi.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen polis ekipleri, 2 kişiyi saklandıkları evde yakaladı.

Hükümlü İ.H.F, emniyetteki işlemlerin ardından Şanlıurfa'ya, şüpheli S.Ö. de Rize'ye gönderildi.