Antalya'da FETÖ operasyonunda biri aranan hükümlü 2 kişi yakalandı - Son Dakika

Antalya'da FETÖ operasyonunda biri aranan hükümlü 2 kişi yakalandı
11.03.2021 12:09
Antalya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda aranan hükümlü ile bir şüpheli yakalandı.
Antalya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda aranan hükümlü ile bir şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa'da "FETÖ üyesi olmak" suçundan hapis cezasına çarptırılan İ.H.F. ile Rize Sulh Ceza Hakimliğince yakalama kararı çıkartılan S.Ö'nün kentte olduğu tespit edildi.
Belirlenen adrese operasyon düzenleyen polis ekipleri, 2 kişiyi saklandıkları evde yakaladı.
Hükümlü İ.H.F, emniyetteki işlemlerin ardından Şanlıurfa'ya, şüpheli S.Ö. de Rize'ye gönderildi.
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