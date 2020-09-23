Antalya'da 2 FETÖ şüphelisine tutuklama - Son Dakika

ANTALYA'da, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 2'si, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve İlçe Büro Amirliği ekiplerince FETÖ/PDY ile bağlantılı olduğu öne sürülen kişilere yönelik çalışma başlatıldı. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 12 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si, soruşturmalarının sürdüğü illere gönderildi. 6'sı ise savcılığın talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 2'si, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.