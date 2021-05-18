Antalya 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Ö.C, S.S, Y.D, Z.G. ile tutuksuz sanık F.G. ve sanık avukatları katıldı.

Antalya 'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında dava açılan 5 sanığa 7 yıl 6 ay ile 10 yıl arasında değişen hapis cezası verildi.

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