Antalya'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik son bir hafta içinde yapılan çalışmalarda 7 kişi gözaltına alındı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 7-13 Aralık tarihleri arasında yapılan çalışmalarda 7 şüpheli gözaltına alındı. FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçu kapsamında yakalama emri ile aranan firari şahısın da aralarında bulunduğu toplam 7 kişi hakkında işlem yapılırken 4 kişi alınan ifadelerinin ardından ilgili savcılığın talimatı doğrultusunda serbest bırakıldı. Adli mercilere sevk edilen 2 şahıstan 1'i hakkında adli kontrol kararı verilirken 1 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ayrıca yakalanıp gözaltına alınan 1 kişi de soruşturmasının yürütüldüğü diğer İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

-İHA-