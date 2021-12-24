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Antalya'da FETÖ/PDY operasyonlarında 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Antalya'da FETÖ/PDY operasyonlarında 5 şüpheli yakalandı

24.12.2021 21:05
Antalya'da FETÖ/PDY operasyonlarında 5 şüpheli yakalandı

Antalya'da düzenlenen FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlar kapsamında 5 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'da düzenlenen FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlar kapsamında 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakcılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY'ye yönelik yapılan eş zamanlı operasyonlarda, örgütün kripto haberleşme programı Baylock kullanıcısı olduğu tespit edilen 5 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü, Fetullahçı Terör Örgütü, Antalya, Kripto, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Antalya'da FETÖ/PDY operasyonlarında 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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