Antalya'da FETÖ/PDY operasyonlarında gözaltına alınan 12 şüpheliden 3'ü tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya'da FETÖ/PDY operasyonlarında gözaltına alınan 12 şüpheliden 3'ü tutuklandı - Son Dakika

Antalya'da FETÖ/PDY operasyonlarında gözaltına alınan 12 şüpheliden 3'ü tutuklandı

6 saat önce

Antalya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 12 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Antalya'da FETÖ/PDY operasyonlarında gözaltına alınan 12 şüpheliden 3'ü tutuklandı, System.String[]

Antalya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 12 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri aranan şüphelilere yönelik operasyonlar düzenledi.

Bu kapsamda, örgüt mensuplarınca "gaybubet evi" olarak adlandırdığı hücre evlerine yönelik baskınlarda 12 şüpheli yakalandı.

Evlerde yapılan aramalarda dijital materyallere el konuldu, çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 4'ü serbest bırakıldı.

Zanlılardan birisi Antalya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edilirken, diğer 4 şüpheli soruşturmaların sürdüğü kentlere gönderildi.

Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 09:48 Kaynak: AA
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