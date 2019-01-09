Antalya'da Fetö/pdy Operasyonu
1 saat önce
Antalya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Antalya
'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen üç ayrı soruşturma kapsamında, aralarında kamu görevinden çıkarılan emniyet mensuplarının da bulunduğu 3 şüpheli hakkında "terör örgütüne üye olma" suçundan gözaltı kararı verildi.
Şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyon sonucunda yakalandı.
Şüphelilerin emniyetteki ifade işlemleri sürüyor.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 06:03 Kaynak: AA
Şenol Güneş, Beşiktaş'ın Sözleşme Uzatma Teklifine 'Seçim Var, Bekleyelim' Cevabını Verdi!
Antalya'da Bir İlk: Bir Rus, Belediye Başkan Adayı Oldu
Galatasaray Ayak Tenisi Oynadı
Beşiktaş'tan Gollü Prova