Son Dakika Haberleri: Antalya'da Fetö/pdy Operasyonu

Antalya'da Fetö/pdy Operasyonu

1 saat önce

Antalya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'da Fetö/pdy Operasyonu, System.String[]
Antalya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen üç ayrı soruşturma kapsamında, aralarında kamu görevinden çıkarılan emniyet mensuplarının da bulunduğu 3 şüpheli hakkında "terör örgütüne üye olma" suçundan gözaltı kararı verildi.

Şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyon sonucunda yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki ifade işlemleri sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 06:03 Kaynak: AA

Antalya, Güncel
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