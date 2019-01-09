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Şenol Güneş, Beşiktaş'ın Sözleşme Uzatma Teklifine 'Seçim Var, Bekleyelim' Cevabını Verdi!

Antalya'da Bir İlk: Bir Rus, Belediye Başkan Adayı Oldu