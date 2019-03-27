Son Dakika Haberleri: Antalya'da Fetö/pdy Operasyonu

Antalya'da Fetö/pdy Operasyonu

1 saat önce

Antalya'da, sosyal medya üzerinden Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) elebaşını öven paylaşımlar yapan 3 kişi yakalandı.

Antalya'da Fetö/pdy Operasyonu, System.String[]
Antalya'da, sosyal medya üzerinden Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) elebaşını öven paylaşımlar yapan 3 kişi yakalandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan çalışmalar kapsamında, sosyal medya üzerinden FETÖ/PDY silahlı terör örgütünü ve faaliyetlerini, örgütün yöneticisini öven paylaşımları bulunan 3 şüpheli eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve örgütsel içerikli yayın ele geçirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 07:01 Kaynak: AA

Antalya, Güncel
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