Antalya'da Fetö/pdy Operasyonu
1 saat önce
Antalya'da, sosyal medya üzerinden Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) elebaşını öven paylaşımlar yapan 3 kişi yakalandı.
Antalya'da, sosyal medya üzerinden Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) elebaşını öven paylaşımlar yapan 3 kişi yakalandı.
Antalya Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan çalışmalar kapsamında, sosyal medya üzerinden FETÖ/PDY silahlı terör örgütünü ve faaliyetlerini, örgütün yöneticisini öven paylaşımları bulunan 3 şüpheli eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve örgütsel içerikli yayın ele geçirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 07:01 Kaynak: AA
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