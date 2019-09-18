Son Dakika Haberleri: Antalya'da FETÖ/PDY operasyonu
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Antalya'da FETÖ/PDY operasyonu

1 saat önce

Antalya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Antalya'da FETÖ/PDY operasyonu, System.String[]

Antalya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Kumluca Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri örgüte finans desteğinde bulundukları iddia edilen zanlılara yönelik operasyon başlattı.

Gözaltına alınan 6 şüpheli emniyete götürüldü.

Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 04:20 Kaynak: AA
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