Antalya'da FETÖ/PDY operasyonu
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Antalya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 04:20 Kaynak: AA
Antalya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.
Kumluca Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri örgüte finans desteğinde bulundukları iddia edilen zanlılara yönelik operasyon başlattı.
Gözaltına alınan 6 şüpheli emniyete götürüldü.
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