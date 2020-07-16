Antalya'da FETÖ/PDY operasyonu - Son Dakika

Antalya'da FETÖ/PDY operasyonu

Antalya'da FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Antalya'da FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile İlçe Büro Amirliği ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, FETÖ/PDY'nin faaliyetlerinin sonlandırılması ve örgüt üyelerinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, örgütle bağlantılı olduğu ileri sürülen 9 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılardan 5'i, savcılığın talimatıyla emniyetten salıverildi. Adliyeye sevk edilen 4 zanlıdan 3'ü çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Terörle Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 11:45 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya'da FETÖ/PDY operasyonu - Son Dakika
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