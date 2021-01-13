Antalya'da FETÖ/PDY operasyonu: 3 gözaltı
13.01.2021 15:17
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde Motosikletli Polis Timleri tarafından yapılan uygulamalar sırasında FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan aranan 3 şahıs yakalandı.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde Motosikletli Polis Timleri tarafından yapılan uygulamalar sırasında FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan aranan 3 şahıs yakalandı.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Güzeloluk Mahallesinde, Motosikletli Polis Timleri tarafından yapılan uygulamalar sırasında "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan Antalya Ağır Ceza Mahkemesince aranması bulunan ve haklarında her birinin 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.E., C.E.ve N.D. isimli 3 şahıs yakalandı. Yakalanan 3 şahıs adli işlemleri başlatılmak üzere emniyet ekipleri tarafından ilgili makamlara götürüldü.
(Elifnaz Altürk/İHA)
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