Antalya'da FETÖ/PDY operasyonu: 6 gözaltı - Son Dakika

Antalya'da FETÖ/PDY operasyonu: 6 gözaltı

04.12.2020 17:47
Antalya'da FETÖ/PDY operasyonu: 6 gözaltı, System.String[]

Antalya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 6 zanlı yakalandı.

Antalya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 6 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, FETÖ/PDY ile bağlantılı oldukları öne sürülen kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Operasyonda örgüt üyesi oldukları iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılardan 3'ü savcılık talimatıyla serbest bırakıldı, 3'ü de soruşturmaların sürdüğü illere gönderildi.

Paralel Devlet Yapılanması, Fetullahçı Terör Örgütü, Emniyet Müdürlüğü, Antalya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya'da FETÖ/PDY operasyonu: 6 gözaltı - Son Dakika


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