Antalya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 6 zanlı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, FETÖ/PDY ile bağlantılı oldukları öne sürülen kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Operasyonda örgüt üyesi oldukları iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlılardan 3'ü savcılık talimatıyla serbest bırakıldı, 3'ü de soruşturmaların sürdüğü illere gönderildi.
- Kaynak: AA
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