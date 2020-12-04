Antalya'da FETÖ/PDY operasyonu: 6 gözaltı
04.12.2020 18:43
Antalya'da FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 6 şahıs yakalandı.
Antalya'da FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 6 şahıs yakalandı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün bütünüyle deşifre edilip faaliyetlerinin sonlandırılması için terörle mücadele ekipleri tarafından 23-29 Kasım tarihleri arasında çalışma yürütüldü. Çalışmalar kapsamında toplamda 6 şahıs hakkında işlem yapıldı. İşlem yapılan 3 şahıs ifadelerinin ardından savcılık talimatları doğrultusunda serbest bırakılırken, gözaltına alınan 3 şüpheli ise soruşturmasının yürütüldüğü il emniyet müdürlüğü görevlilerine teslim edildi. - ANTALYA
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