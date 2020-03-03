Antalya'da FETÖ/PDY operasyonunda 12 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Antalya'da FETÖ/PDY operasyonunda 12 şüpheli yakalandı

6 saat önce

Antalya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'da FETÖ/PDY operasyonunda 12 şüpheli yakalandı, System.String[]

Antalya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "terör örgütüne üye olmak" suçundan haklarında yakalama kararı bulunanların yakalanması için belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda örgüt tarafından verilen talimat doğrultusunda hücre evlerinde saklanan biri firari, 12 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliden 2'si soruşturmaların yürütüldüğü diğer kentlere gönderildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 10 zanlıdan 6'sı savcılıkça serbest bırakıldı.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 03:58 Kaynak: AA
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