Antalya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda biri firari hükümlü 2 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.Ş. ve Ankara Ağır Ceza İlamat Masasınca hakkında yakalama kararı verilen F.K'nin kaldığı eve operasyon düzenledi.
Yakalanan O.Ş. ve F.K'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
- Kaynak: AA
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