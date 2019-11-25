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Antalya'da FETÖ/PDY operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

6 saat önce

Antalya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 4 şüpheli yakalandı.

Antalya'da FETÖ/PDY operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı, System.String[]

Antalya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 4 şüpheli yakalandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, örgüt içerisinde üst düzey faaliyet gösteren, hücre evlerinde gizlenen firarilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında iki adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda biri eski komiser 4 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çeşitli dijital materyaller ve bir miktar paraya el konuldu.

Örgütün gizli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları ve örgüte müzahir Bank Asya'da hesaplarının bulunduğu belirlenen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 12:18 Kaynak: AA
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