Son Dakika Haberleri: Antalya'da FETÖ/PDY operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
Son Dakika Güncel Antalya'da FETÖ/PDY operasyonunda 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Antalya'da FETÖ/PDY operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

6 saat önce

Antalya'da düzenlenen operasyonda, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu iddia edilen 4 zanlı gözaltına alındı.

Antalya'da FETÖ/PDY operasyonunda 4 şüpheli yakalandı, System.String[]

Antalya'da düzenlenen operasyonda, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu iddia edilen 4 zanlı gözaltına alındı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, FETÖ/PDY'ye yönelik sürdürülen soruşturmalar kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, aranan kişilerin yakalanması için 3 ayrı adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda, terör örgütünün gizli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı oldukları belirlenen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 09:28 Kaynak: AA
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