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Antalya'da FETÖ/PDY operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
6 saat önce
Antalya'da düzenlenen operasyonda, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu iddia edilen 4 zanlı gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 09:28 Kaynak: AA
Antalya'da düzenlenen operasyonda, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu iddia edilen 4 zanlı gözaltına alındı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, FETÖ/PDY'ye yönelik sürdürülen soruşturmalar kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, aranan kişilerin yakalanması için 3 ayrı adrese operasyon düzenlendi.
Operasyonda, terör örgütünün gizli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı oldukları belirlenen 4 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
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