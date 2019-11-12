Son Dakika Haberleri: Antalya'da FETÖ/PDY operasyonunda 6 kişi gözaltı alındı
Son Dakika Güncel Antalya'da FETÖ/PDY operasyonunda 6 kişi gözaltı alındı - Son Dakika

Antalya'da FETÖ/PDY operasyonunda 6 kişi gözaltı alındı

6 saat önce

Antalya'nın Finike ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 6 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'da FETÖ/PDY operasyonunda 6 kişi gözaltı alındı, System.String[]

Antalya'nın Finike ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 6 şüpheli gözaltına alındı.

Finike Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY ile bağlantısı olduğu belirlenen 6 zanlı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Operasyon düzenleyen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 6 şüpheliyi yakaladı.

Örgütün gizli haberleşme programı "ByLock" görüşmelerinde zanlıların isimlerinin geçtiği, Bank Asya'nın faaliyetlerinin durdurulduğu 2015'te Kumluca şubesi önünde eylem yaptıkları ve destek amaçlı para yatırmaya çalıştıkları, örgütle iltisaklı dernek üyeliklerinin bulunduğu ileri sürüldü.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü.

Antalya, Finike, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 09:02 Kaynak: AA
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