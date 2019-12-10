Son Dakika Haberleri: Antalya'da FETÖ/PDY operasyonunda 81 şüpheli yakalandı
Son Dakika Güncel Antalya'da FETÖ/PDY operasyonunda 81 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Antalya'da FETÖ/PDY operasyonunda 81 şüpheli yakalandı

6 saat önce

Antalya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 81 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 42'si soruşturmaların yürütüldüğü illere gönderildi.

Antalya'da FETÖ/PDY operasyonunda 81 şüpheli yakalandı, System.String[]

Antalya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 81 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 42'si soruşturmaların yürütüldüğü illere gönderildi.

Antalya Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, FETÖ/PDY'ye yönelik sürdürülen soruşturmalar kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 1 Kasım ile 9 Aralık tarihleri arasında bir çalışma yapıldı.

Buna göre, aralarında mahrem imam olduğu tespit edilen 2 kişinin de bulunduğu 81 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden 42'si soruşturmalarının yürütüldüğü diğer il emniyet müdürlüğü görevlilerine teslim edildi, 39 şüpheli ise Antalya'da adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 24'ü ifadeleri alındıktan sonra Cumhuriyet Savcılığınca serbest bırakıldı. 3 zanlı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı, 12 kişi ise adli kontrol kararı ile serbest kaldı.

Operasyonda çok sayıda dijital materyal ve doküman ele geçirildi.

Devletin bölünmez bütünlüğüne kast eden terör odakları ile mücadelenin kararlılıkla devam edeceği bildirildi.

Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 05:38 Kaynak: AA
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