Şüphelilerden 4'ü savcılık talimatıyla emniyetten salıverildi, 3'ü ise soruşturmalarının sürdüğü illere gönderildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile bağlı büro amirliklerince yapılan çalışmalarda, FETÖ/PDY üyesi oldukları iddia edilen 13 şüpheli yakalandı.

Antalya 'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Temposunu yükselten Mesut Özil, forma istedi ama bu reddedildi

Vatandaştan Serdar Ortaç'ı dumur eden sözler: Ahmet Kaya'ya o hareketi yaptın ya adam değilsin