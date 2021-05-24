Antalya'da FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden ikisi tutuklandı

Antalya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 zanlıdan ikisi tutuklandı.

Antalya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 zanlıdan ikisi tutuklandı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY üyesi olduğu iddiasıyla aranan 2 şüpheli ile sosyal medyadan örgütün propagandasını yaptığı öne sürülen 1 zanlıyı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ş.Y. ve S.G, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, örgüt eylemlerini meşru gösteren paylaşımlarda bulunduğu ileri sürülen S.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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