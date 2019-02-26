Antalya'da Fetö/pdy Soruşturması: 36 Askeri Personel Gözaltında
30 dakika önce
ANTALYA'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) askeri mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda aralarında 30'u muvazzaf askerin de bulunduğu 36 şüpheli gözaltına alındı.
ANTALYA'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) askeri mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda aralarında 30'u muvazzaf askerin de bulunduğu 36 şüpheli gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanan 6 şüpheli çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanırken, 30 şüphelinin sorgusu sürüyor. Antalya Emniyet Müdürlüğü
'nden yapılan açıklamada, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı
'nın koordinesinde 22 ilde FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 30'u muvazzaf 36 askeri personel gözaltına alındı. Açıklamada, şüphelilerden 2'sinin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı
, 4'ünün Sahil Güvenlik Komutanlığı
ve 30'unun Jandarma Genel Komutanlığı personeli olduğu kaydedildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 askeri personelin çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandığı vurgulanan açıklamada, diğer şüphelilerin ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi. - Antalya
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 10:22 Kaynak: DHA
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