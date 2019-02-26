Son Dakika Haberleri: Antalya'da Fetö/pdy Soruşturması: 36 Askeri Personel Gözaltında

Antalya'da Fetö/pdy Soruşturması: 36 Askeri Personel Gözaltında

30 dakika önce

ANTALYA'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) askeri mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda aralarında 30'u muvazzaf askerin de bulunduğu 36 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'da Fetö/pdy Soruşturması: 36 Askeri Personel Gözaltında, System.String[]
ANTALYA'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) askeri mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda aralarında 30'u muvazzaf askerin de bulunduğu 36 şüpheli gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanan 6 şüpheli çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanırken, 30 şüphelinin sorgusu sürüyor.

Antalya Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde 22 ilde FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 30'u muvazzaf 36 askeri personel gözaltına alındı. Açıklamada, şüphelilerden 2'sinin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, 4'ünün Sahil Güvenlik Komutanlığı ve 30'unun Jandarma Genel Komutanlığı personeli olduğu kaydedildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 askeri personelin çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandığı vurgulanan açıklamada, diğer şüphelilerin ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi. - Antalya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 10:22 Kaynak: DHA

Antalya, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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