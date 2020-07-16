Antalya'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan işlem yapılan 9 şüpheliden 3'ü tutuklandı.



Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçeler Terörle Mücadele Büro Amirliklerince 06-12 Temmuz tarihleri arasında 9 şahıs hakkında işlem yapıldığı bildirildi. Şahıslardan 5'i alınan ifadelerinin ardından cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda serbest bırakılırken, 1 şahıs çıkarıldığı Sulh Ceza Mahkemesince adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı, 3 şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA