Antalya'da FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan üç şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Antalya'da FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan üç şüpheli tutuklandı

Antalya'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan işlem yapılan 9 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Antalya'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan işlem yapılan 9 şüpheliden 3'ü tutuklandı.


Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçeler Terörle Mücadele Büro Amirliklerince 06-12 Temmuz tarihleri arasında 9 şahıs hakkında işlem yapıldığı bildirildi. Şahıslardan 5'i alınan ifadelerinin ardından cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda serbest bırakılırken, 1 şahıs çıkarıldığı Sulh Ceza Mahkemesince adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı, 3 şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA

Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 11:08 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan üç şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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