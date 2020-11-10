Antalya'da FETÖ sanığı eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis - Son Dakika

ANTALYA'da, FETÖ/PDY üyesi olduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan eski astsubay H.Ş., 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Antalya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmaya, tutuksuz sanık eski astsubay H.Ş. ve avukatı katıldı. FETÖ'nün mahrem imamları ile ankesörlü telefonla iletişim kurduğu öne sürülen H.Ş., örgüt üyeliği suçlamalarını reddetti.Mahkeme heyeti, sanığı, 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.
- Kaynak: DHA
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