Antalya'da FETÖ sanığı eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis - Son Dakika

Antalya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmaya, tutuksuz sanık eski astsubay H.Ş. ve avukatı katıldı. FETÖ'nün mahrem imamları ile ankesörlü telefonla iletişim kurduğu öne sürülen H.Ş., örgüt üyeliği suçlamalarını reddetti.

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