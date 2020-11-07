Antalya'da FETÖ sanığına 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi - Son Dakika

Antalya 'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) davasında yargılanan sanık, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmeye yardım etme"den 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den Biden'a çağrı: Gelecek ABD hükümeti İran'la ilgili yükümlülüklerine geri dönmeli

Meclis Başkanı Şentop 3 Türk çocuğunu gözaltına alan Fransa polisine tepki gösterdi: Bu devlet eliyle yapılan bir eşkıyalıktır