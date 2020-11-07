Antalya'da FETÖ sanığına 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi - Son Dakika

Antalya'da FETÖ sanığına 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi
07.11.2020 14:09
Antalya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) davasında yargılanan sanık, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmeye yardım etme"den 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Antalya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) davasında yargılanan sanık, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmeye yardım etme"den 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, FETÖ'nün sözde askeri yapılanması içinde bulunduğu iddia edilen tutuklu sanık F.K. katıldı.
Üsteğmenlikten ihraç edilen F.K'ye mahkeme heyeti "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmeye yardım etme" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası verdi.
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