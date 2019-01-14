Son Dakika Haberleri: Antalya'da "Fikir Balıkları Çalıştayı" Yapıldı

Antalya'da "Fikir Balıkları Çalıştayı" Yapıldı

1 saat önce

Türkiye İnsan Yönetim Derneği (PERYÖN) Akdeniz Temsilciliği tarafından "Fikir Balıkları Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Antalya'da
Türkiye İnsan Yönetim Derneği (PERYÖN) Akdeniz Temsilciliği tarafından "Fikir Balıkları Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Antalya'da bir otelde düzenlenen "Fikir Balıkları Çalıştayı"na, özel sektör, üniversite ve sivil toplum örgütü temsilcilerinden oluşan 70 kişi katıldı.

PERYÖN Akdeniz Temsilcisi Bilgi Çiğdem Ünlüer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, derneğin 48 yıllık bir geçmişe sahip olduğunu ama Akdeniz temsilciliğinin geçen sene kurulduğu kaydetti.

Bölgede iş dünyasının bugünü, yarını ve gelecekteki dinamiklerini birlikte geliştirmek, oluşturmak amacıyla iş hayatına yönelik hem çalışan hem de iş gücüne katılacak olan kişileri buluşturmak istediklerini belirten Üner, "PERYÖN'ün vizyonu ve misyonu iş hayatına şimdi ve gelecekte liderlik etmek. Biz de yeni kurulan bir temsilcilik olarak 2019 ve bundan sonra yapacağımız faaliyetlerimizi bölgemizin ihtiyaçları doğrultusunda kurum, kuruluş ve sektörlerin ihtiyaçları doğrultusunda yapılandırmak istiyoruz. Bu kapsamda bir çalıştay gerçekleştirdik." dedi.

Çalıştaya 70'e yakın kişinin katıldığını bildiren Üner, bu katılımın kamu, özel, üniversite ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden oluştuğunu aktardı.

PERYÖN Akdeniz'in, 2019 planları için çalışma hayatının sesine kulak vererek güzel düşünceleri verimli bir fikir havuzunda topladığını ve faydaya dönüştürmek için kollarını sıvadığını vurgulayan Üner, çalıştay bittiğinde sonuç bildirgesi yayınlanacağını ve bu kapsamda önceliklerin belirleneceğini ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 05:23 Kaynak: AA

Türkiye, Antalya, Akdeniz, Güncel
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