Antalya'da film gibi dolandırıcılık olayı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da film gibi dolandırıcılık olayı - Son Dakika

Antalya'da film gibi dolandırıcılık olayı

6 saat önce

ANTALYA (İHA) – Antalya'da 'Fatma' ismiyle açtığı sosyal medya hesabıyla bir kişiyi 35 bin TL dolandıran erkek şüpheli ile kendisine yardımcı olan 1'i kadın 2 arkadaşı, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Antalya'da film gibi dolandırıcılık olayı, System.String[]

ANTALYA (İHA) – Antalya'da 'Fatma' ismiyle açtığı sosyal medya hesabıyla bir kişiyi 35 bin TL dolandıran erkek şüpheli ile kendisine yardımcı olan 1'i kadın 2 arkadaşı, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. 62 yaşındaki mağdur, 'Fatma' diye bildiği ve dini nikah kıydığı kadının başka biri olduğunu öğrenince şok yaşadı.


Edinilen bilgiye göre olay, 2018 yılında meydana geldi. İddialara göre şüpheli İ.D., (25) sosyal medya uygulamasında, 'Fatma A.' isminde sahte hesap açtı. Açtığı sahte hesapla Mardin'de yaşayan mağdur S.B.'yle (62) irtibata geçen şüpheli İ.D., kendisini Akdeniz Üniversitesinde Edebiyat Bölümü öğrencisi olarak tanıttı ve maddi durumunun çok kötü olduğunu söyledi. Mağdur S.B. ise 'Fatma' diye konuştuğu İ.D'ye 750 TL para ve cep telefonu gönderdi. Şüpheli İ.D. bu durumu M.U. ile birlikte kadın arkadaşları E.K'ye anlattı. Mağdur S.B. ile 'Fatma A.' kullanıcı adından irtibata geçen E.K., (26) mağdurla mesaj yoluyla konuşmayı sürdürdü. Konuşma esnasında mağdura, "sana eş olurum" diyen E.K., S.B. ile buluşmak için bir otelde sözleşti.


Mağdur S.B., E.K. ile buluşmak için geçen sene 4 Nisan'da bir otele geldi. Burada S.B. ve E.K. arasında dini nikahı kıyıldı. Ardından otel kayıtlarına bakan mağdur S.B., 'Fatma A.' sanarak nikah kıydığı kişinin aslında E.K. olduğunu fark etti. Şüphelilere peyderpey 35 bin TL gönderdiğini ileri süren S.B., şikayetçi oldu. Mağdurun şikayetinden sonra 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Haklarında, 'İştirak Halinde ve Zincirleme Şekilde Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık' suçundan dava açılan şüpheliler ilk duruşmada adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen yargılama sonunda Cumhuriyet Savcısı mütalaasında, her üç sanıkta TCK'nın 37/1, 158/1.f-son, 158/3, 43/1, 53/1 maddeleri gereğince ayrı ayrı cezalandırılmalarını talep etti.


Mahkeme heyeti de 'nitelikli dolandırıcılık'tan sanıkları 6 yıl 3 ay hapis cezası ile 109 bin 360 TL adli para cezasına hükmetti. Davanın istinaf mahkemesinde devam ettiği bildirildi. - ANTALYA

Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 05:54 Kaynak: İHA
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