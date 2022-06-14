Depo yapımı sırasında kazılan alana düşen işçi itfaiye ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Depo yapımı sırasında kazılan alana düşen işçi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

14.06.2022 15:20

Depo yapımı sırasında kazılan alana düşen işçi itfaiye ekiplerince kurtarıldı Antalya'da film sahnelerini aratmayan kurtarma operasyonu Antalya'nın Serik ilçesinde itfaiye ekipleri, depo inşaatında 6 metre derine düşen işçiyi film sahnelerini aratmayan bir operasyonla kurtardı.

Depo yapımı sırasında kazılan alana düşen işçi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Antalya'da film sahnelerini aratmayan kurtarma operasyonu

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde itfaiye ekipleri, depo inşaatında 6 metre derine düşen işçiyi film sahnelerini aratmayan bir operasyonla kurtardı.

Olay, Serik ilçesine bağlı Merkez Mahallesi'nde yapımı devam eden pakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir işçi depo yapımı esnasında merdivenden düştü. Yerinden kıpırdayamayan işçinin çalışma arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Operasyon 2 saat sürdü

Ekipler itfaiye aracında bulunan vinç yardımıyla 6 metre aşağıya indi. Talihsiz işçi Uğur Bayar büyük uğraşlar sonucu, bulunduğu yerden halatlar bağlanarak sedye üzerine konulup dikey şekilde yukarı çekildi. Olay sonrası çevrede bulunan vatandaşlar da hem yaralı olarak kurtarılan işçi Bayar'a moral verdi hem de ekipleri alkışlarla tebrik etti. Yaklaşık 2 saat süren operasyon sonrasında sağlık ekipleri, sağ bacağının kırıldığı tespit edilen Bayar'ı ambulansla hastaneye sevk etti.

Şantiye yanında oturan mahalle sakinlerinden Ali Rıza Toy, "Bir saat öncesi buradan geçerken burada arkadaşlar çalışırken toprak altında kaza olmuş. İşçi arkadaş düşmüş, biz de mahalleli olarak elimizden ne geldiyse yapmaya çalıştık. İtfaiyeyi çağırdık, şantiyenin şefleri olsun herkes elinden gelen çabayı gösterdi. İlk defa böyle bir kaza oluyor şantiyede, isteyerek de bir olay yok yani. Ekipler yoğun bir mesai harcadılar ve kurtardılar sonra hastaneye yetiştirdiler" şeklinde konuştu.

Depo yapımı sırasında kazılan alana düşen işçi itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Depo yapımı sırasında kazılan alana düşen işçi itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Depo yapımı sırasında kazılan alana düşen işçi itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Depo yapımı sırasında kazılan alana düşen işçi itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Depo yapımı sırasında kazılan alana düşen işçi itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Depo yapımı sırasında kazılan alana düşen işçi itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Depo yapımı sırasında kazılan alana düşen işçi itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Depo yapımı sırasında kazılan alana düşen işçi itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Depo yapımı sırasında kazılan alana düşen işçi itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Depo yapımı sırasında kazılan alana düşen işçi itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Depo yapımı sırasında kazılan alana düşen işçi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

YORUMLAR
500
PARKIN KORUMA TELLERİNE SIKIŞAN KÖPEK, İTFAİYE EKİPLERİNCE KURTARILDI PARKIN KORUMA TELLERİNE SIKIŞAN KÖPEK, İTFAİYE EKİPLERİNCE KURTARILDI Hurdalıkta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü Hurdalıkta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Depo yapımı sırasında kazılan alana düşen işçi itfaiye ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:11 Rusya, enerji gelirlerini katladı! Sattığı petrol, doğal gaz ve kömürden 93 milyar euro kazandı
20:37 Yeni doğan bebeğini 9 kez bıçaklayarak öldüren anne "pişmanım" dedi, ama hakim gözünün yaşına bakmadan müebbet hapis cezası verdi
20:34 Konya'da indirimli şeker almak isteyen vatandaşlar birbirlerini ezdi
20:32 Erden Timur, Mustafa Özgür Kalelioğlu'nun istifası sebebiyle boşalan yönetim kurulu üyeliğine getirildi
20:10 Otomobilin üzerinde cinsel ilişkiye giren çifte ev hapsi cezası verildi
20:08 Polis memuru, cinnet geçirerek eşini ve 18 yaşındaki çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti
19:50 "Futbolda başarı isteniyor" diyen Yılmaz Vural'dan olay Fatih Terim yorumu: Başına iş aldı
19:31 Tanju Özcan, CHP'den kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildi! Konuyla ilgili AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten ilk yorum geldi
18:56 Benzin istasyonunda vatandaşlar isyan etti: Eskiden 300 liraya 10 kere depoyu dolduruyorduk, şimdi ise 10 litre almıyor
18:18 21 yaşındaki Adem Çakan isimli genç, araç içinde başından vurulmuş halde bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2022 21:23:08. #1.11#
SON DAKİKA: Depo yapımı sırasında kazılan alana düşen işçi itfaiye ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement