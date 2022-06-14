Depo yapımı sırasında kazılan alana düşen işçi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Antalya'da film sahnelerini aratmayan kurtarma operasyonu

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde itfaiye ekipleri, depo inşaatında 6 metre derine düşen işçiyi film sahnelerini aratmayan bir operasyonla kurtardı.

Olay, Serik ilçesine bağlı Merkez Mahallesi'nde yapımı devam eden pakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir işçi depo yapımı esnasında merdivenden düştü. Yerinden kıpırdayamayan işçinin çalışma arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Operasyon 2 saat sürdü

Ekipler itfaiye aracında bulunan vinç yardımıyla 6 metre aşağıya indi. Talihsiz işçi Uğur Bayar büyük uğraşlar sonucu, bulunduğu yerden halatlar bağlanarak sedye üzerine konulup dikey şekilde yukarı çekildi. Olay sonrası çevrede bulunan vatandaşlar da hem yaralı olarak kurtarılan işçi Bayar'a moral verdi hem de ekipleri alkışlarla tebrik etti. Yaklaşık 2 saat süren operasyon sonrasında sağlık ekipleri, sağ bacağının kırıldığı tespit edilen Bayar'ı ambulansla hastaneye sevk etti.

Şantiye yanında oturan mahalle sakinlerinden Ali Rıza Toy, "Bir saat öncesi buradan geçerken burada arkadaşlar çalışırken toprak altında kaza olmuş. İşçi arkadaş düşmüş, biz de mahalleli olarak elimizden ne geldiyse yapmaya çalıştık. İtfaiyeyi çağırdık, şantiyenin şefleri olsun herkes elinden gelen çabayı gösterdi. İlk defa böyle bir kaza oluyor şantiyede, isteyerek de bir olay yok yani. Ekipler yoğun bir mesai harcadılar ve kurtardılar sonra hastaneye yetiştirdiler" şeklinde konuştu.