Antalya'da filyasyon sayısı 223 bin 750'ye ulaştı - Son Dakika

Antalya'da filyasyon sayısı 223 bin 750'ye ulaştı

18.12.2020 14:41
Antalya'da filyasyon sayısı 223 bin 750'ye ulaştı, System.String[]

Antalya İl Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür, genişletilmiş il filyasyon ekipleriyle hem saha hem de merkezde olmak üzere 835 sağlık personeli ve 402 filyasyon ekibinin görev yaptığını belirterek, "Covid-19 salgınının başladığı tarihten itibaren bugüne kadar yapmış olduğumuz toplam Filyasyon...

Antalya İl Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür, genişletilmiş il filyasyon ekipleriyle hem saha hem de merkezde olmak üzere 835 sağlık personeli ve 402 filyasyon ekibinin görev yaptığını belirterek, "Covid-19 salgınının başladığı tarihten itibaren bugüne kadar yapmış olduğumuz toplam Filyasyon sayımız bugün itibarıyla 223 bin 750'dir. 1-18 Aralık ayında ise 50 bin 12'dir" dedi.

Antalya İl Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür, üstün çalışmalarından dolayı teşekkür etmek için filyasyon ekiplerini ziyaret etti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Covid-19 salgınındaki vaka sayılarındaki artışa işaret ettiği Antalya'da yeni tedbirlerin alınmasıyla birlikte vaka sayılarının 8 Aralık'tan bu yana yüzde 100 oranında düşürüldüğünü söyleyen Hülür, PCR testi pozitif olan hastaları filyasyon ekipleri ile birlikte ev ev dolaşarak denetimlerde bulundu. Bakanlığın talimatları ve rehberleri doğrultusunda Antalya Valisi Ersin Yazıcı öncülüğünde diğer tüm kurumlarla da sıkı bir işbirliği ve koordineli çalışma içinde olduklarını söyleyen Dr. Hülür, "İlimizdeki korona vakalarını yüzde 100 düşürdük. Covid-19 salgınında hem kaynağı bulmak hem de pozitif vakanın temaslılarını bularak toplumdan izole etme çalışmalarını var gücümüzle yürütüyoruz. 7/24 görev yapan filyasyon ekiplerimizi daha da genişlettik. Genişletilmiş il filyasyon ekiplerimizle hem saha hem de merkezde olmak üzere 835 sağlık personeli, 402 filyasyon ekibi üstün gayret göstererek görev yapmaktadır. Covid-19 salgınının başladığı tarihten itibaren bugüne kadar yapmış olduğumuz toplam filyasyon sayımız bugün itibarıyla 223 bin 750'dir. 1-18 Aralık ayında ise 50 bin 12'dir" dedi.

İl Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür, filyasyon ekipleri ile birlikte yaptığı ev ziyaretlerinde vatandaşlara da gösterdikleri işbirliğinden dolayı teşekkür ederek, önerilerde bulunup istek ve şikayetlerini dinledi. Hülür, "Öncelikle evinizde kalarak büyük bir riski önlediğinizi unutmayın. Kişisel koruyucu önlemlerinizi alın, evinize asla ziyaretçi kabul etmeyin, kronik hastalığı bulunanlar ilaçlarınızı düzenli olarak alın, diyetlerinize uyun ve dengeli beslenin, ev içinde basit egzersizler yaparak hareket edin, ellerinizi su ve sabunla yıkayın. Eğer ateş, öksürük, nefes darlığı gibi şikayetleriniz varsa bir sağlık kuruluşuna başvurun" diye konuştu.

Aralık ayında 30 bin 500 çağrı geldi

Antalya İl Sağlık Müdürlüğü olarak teknik altyapı donanımıyla arayan ve aranan olmak üzere iki çağrı merkezi kurduklarını hatırlatan Hülür, aranan çağrı merkezine 1-18 Aralık tarihleri arasında gelen toplam çağrı sayısının 30 bin 500 olduğunu, çağrı merkez ekiplerinin ise 43 bin 239 arama yaptığını açıkladı. Hülür, "Arayan çağrı merkez ekiplerimiz PCR testi pozitif ve temaslı hastalarımızı Sağlık Bakanlığı iletişim hattı üzerinden 2., 4., 6., 8. günlerde olmak üzere bir hastayı toplamda 4 kez arayarak hal ve hatırını soruyor, ihtiyaçlarını, şikayetlerini, ilaç kullanımını, aile hekimleri ile iletişimlerini öğrenip sorun varsa çözümler buluyoruz. Ayrıca ev içi korunma yöntemleri sosyal mesafe, maske kullanımı, el yıkama, odalarını sık sık havalandırmaları ve ziyaretçi kabul etmemeleri konusunda uyarıyoruz. Çağrı merkezi numaramız güncellenmiştir. Ekiplerimize 238 34 68 telefon numarasından ulaşabiliyor. Yine salgının başlangıcından bugüne kadar KYK Sahra Hastanesinde kalan hasta sayımız 708 kişidir. 1-18 Aralık ayında ise izolasyona uymayan kişi sayısı 202 olup, şu anda yurtta kalan kişi sayısı 65'dir" diye konuştu.

İlaç tedavisi konusunda da açıklamalarda bulunan Hülür, salgının başlangıcından bugüne kadar 138 bin 344 kutu Favipiravir tablet, 28 bin 476 kutu Hidroksiklorokin tablet kullanıldığı bilgisini paylaştı. Hülür, Aralık ayında ise 74 bin 261 kutu Favipiravir tablet, 14 bin 80 kutu Hidroksiklorokin tablet kullanıldığını açıkladı. - ANTALYA

Antalya'da filyasyon sayısı 223 bin 750'ye ulaştı
Antalya'da filyasyon sayısı 223 bin 750'ye ulaştı
Antalya'da filyasyon sayısı 223 bin 750'ye ulaştı
Antalya'da filyasyon sayısı 223 bin 750'ye ulaştı
Antalya'da filyasyon sayısı 223 bin 750'ye ulaştı
Antalya'da filyasyon sayısı 223 bin 750'ye ulaştı

İl Sağlık Müdürü, Koronavirüs, Antalya, Aralık, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Antalya'da filyasyon sayısı 223 bin 750'ye ulaştı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Brezilya Yüksek Mahkemesi'nden ülkeyi karıştıran karar: Koronavirüs aşısı olmayana ceza geliyor Son Dakika: Süper Lig ve 1. Lig ekiplerinden yayıncı kuruluşa tarihi protesto Son dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti, dolar tahminini ise düşürdü Lewandowski en iyi seçildi, geceye Ronaldo'nun bakışları damga vurdu Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı vermişti, koronavirüs meslek hastalığı olarak kabul edildi Koronalı komşular, tansiyon ölçtürdükleri kadının ölümüne sebep oldukları iddiasıyla yargılanacak İstanbul'da mezar yeri ücretlerine zam geldi: En pahalısı 37 bin 400 lira Eşi evini yakıp, kendisi ve kardeşini pompalı tüfekle vurdu: Can korkum var benim
Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri belli oldu Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri belli oldu         
14:51
Eski Ulusal Güvenlik Danışmanı'ndan bomba iddia: Trump darbeyle seçimleri tekrarlatacak Eski Ulusal Güvenlik Danışmanı'ndan bomba iddia: Trump darbeyle seçimleri tekrarlatacak         
14:41
17 yaşındaki kıza attığı mesajlar ortaya çıkan CHP'li ilçe başkanı görevinden istifa etti 17 yaşındaki kıza attığı mesajlar ortaya çıkan CHP'li ilçe başkanı görevinden istifa etti         
14:36
Model Ashley Graham, eşine çırılçıplak poz verdi Model Ashley Graham, eşine çırılçıplak poz verdi         
14:04
Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınları taciz eden sözde hoca tahliye edildi Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınları taciz eden sözde hoca tahliye edildi         
13:53
Rize'de aynı aileden 6'ncı kişi de koronavirüsten hayatını kaybetti! Virüsü taziyede kapmışlar Rize'de aynı aileden 6'ncı kişi de koronavirüsten hayatını kaybetti! Virüsü taziyede kapmışlar         
13:33
Koronadan ölenlerin yakılma zorunluluğu Sri Lanka'da Müslümanları ayağa kaldırdı Koronadan ölenlerin yakılma zorunluluğu Sri Lanka'da Müslümanları ayağa kaldırdı         
12:52
Son Dakika! MEB: Yarıyıl tatili 25 Ocak'ta başlayacak, 3 hafta sürecek Son Dakika! MEB: Yarıyıl tatili 25 Ocak'ta başlayacak, 3 hafta sürecek         
12:23
Dünyayı tedirgin eden gelişme: ABD'nin Ulusal Nükleer Güvenlik Yönetimi'ne hacker saldırısı Dünyayı tedirgin eden gelişme: ABD'nin Ulusal Nükleer Güvenlik Yönetimi'ne hacker saldırısı         
11:37
Ailesine bulaşmasın diye hastanede kalmış! Korona olduğunu gizleyen hemşire yüzünden 46 kişi karantinada Ailesine bulaşmasın diye hastanede kalmış! Korona olduğunu gizleyen hemşire yüzünden 46 kişi karantinada         
10:54
Birlikte alkol aldıkları adamı kıskançlık nedeniyle bıçaklayarak öldürdü Birlikte alkol aldıkları adamı kıskançlık nedeniyle bıçaklayarak öldürdü         
10:44
Tarihe büyük saygısızlık! 2 bin yıllık Herkül'ü delik deşik ettiler, asasını çaldılar Tarihe büyük saygısızlık! 2 bin yıllık Herkül'ü delik deşik ettiler, asasını çaldılar         
10:29
Erzurum'un Olur ilçesinde altın rezervi keşfedildi Erzurum'un Olur ilçesinde altın rezervi keşfedildi         
09:39
Bilim Kurulu Üyesi Tezer: Koronavirüs geçiren kişilerin aşı yaptırmasına gerek olmayabilir Bilim Kurulu Üyesi Tezer: Koronavirüs geçiren kişilerin aşı yaptırmasına gerek olmayabilir         
09:29
Zümrüdüanka dizisi 26. bölümüyle ekran macerasını sonlandırıyor Zümrüdüanka dizisi 26. bölümüyle ekran macerasını sonlandırıyor         
01:13
Netflix'in yeni dizisindeki cinsel ilişki sahneleri olay oldu Netflix'in yeni dizisindeki cinsel ilişki sahneleri olay oldu         
20:37
Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu yeni pozlarıyla gündem oldu Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu yeni pozlarıyla gündem oldu         
19:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2020 15:16:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Antalya'da filyasyon sayısı 223 bin 750'ye ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei