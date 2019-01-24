Son Dakika Haberleri: Antalya'da Fırtına

Antalya'da Fırtına

43 dakika önce

Antalya'da fırtına (2)KEMER'DE DOLU ETKİLİ OLDU, AĞVA DERESİ YÜKSELDİKemer ilçesinde dün saat 22.00'de başlayan yağmur ve rüzgar etkisini sürdürürken, Kuzdere Mahallesi'nin Kesmeboğazı mevkisinde dolu yağışı görüldü.

Antalya'da Fırtına, System.String[]
Antalya'da fırtına (2)

KEMER'DE DOLU ETKİLİ OLDU, AĞVA DERESİ YÜKSELDİ

Kemer ilçesinde dün saat 22.00'de başlayan yağmur ve rüzgar etkisini sürdürürken, Kuzdere Mahallesi'nin Kesmeboğazı mevkisinde dolu yağışı görüldü. Geçen yıl 16 Aralık'ta taşarak sele neden olan Ağva Deresi'nin yeniden taşma noktasına gelmesi, bölge sakinlerini tedirgin etti. Yağış nedeniyle Kemer Belediyesi ekipleri yollarda çalışma başlattı. Sel felaketi yaşanmaması için önlemler alındı.

Yağışın akşam saatlerine kadar devam etmesi beklenirken, yayla bölgesindeki vatandaşlar da yağmur nedeniyle olası olumsuzluklara karşı uyarıldı.

KARAYOLUNA KAYA PARÇASI DÜŞTÜ

Korkuteli- Antalya karayolunun Cehennem Deresi mevkisinde yola kaya parçası düştü. Sabaha karşı yaşanan olayın ardından trafiğin tek şeritten sağlandığı karayolunda önlem alındı. Kaya parçasının kaldırılması için çalışma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 01:37 Kaynak: DHA

Ağva, Kemer, Antalya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Annesinin Öldürüldüğüne Şahit Olan 8 Yaşındaki Çocuk, Mahkemede Katilin Kim Olduğunu Açıkladı 24 Haziran Seçimlerini Bilen ORC'den 4 Büyükşehir Anketi! Dengeler Değişiyor

Dolar Son Bir Ayın En Düşük Seviyesini Gördü! İşte Son Rakamlar Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim Suriye'de İşgal Derdimiz Yok
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.1.2019 14:20:53. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Antalya'da Fırtına
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]