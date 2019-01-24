Antalya'da Fırtına

Antalya'da fırtına (2)KEMER'DE DOLU ETKİLİ OLDU, AĞVA DERESİ YÜKSELDİKemer ilçesinde dün saat 22.00'de başlayan yağmur ve rüzgar etkisini sürdürürken, Kuzdere Mahallesi'nin Kesmeboğazı mevkisinde dolu yağışı görüldü.

Antalya'da fırtına (2)



KEMER'DE DOLU ETKİLİ OLDU, AĞVA DERESİ YÜKSELDİ



Kemer ilçesinde dün saat 22.00'de başlayan yağmur ve rüzgar etkisini sürdürürken, Kuzdere Mahallesi'nin Kesmeboğazı mevkisinde dolu yağışı görüldü. Geçen yıl 16 Aralık'ta taşarak sele neden olan Ağva Deresi'nin yeniden taşma noktasına gelmesi, bölge sakinlerini tedirgin etti. Yağış nedeniyle Kemer Belediyesi ekipleri yollarda çalışma başlattı. Sel felaketi yaşanmaması için önlemler alındı.



Yağışın akşam saatlerine kadar devam etmesi beklenirken, yayla bölgesindeki vatandaşlar da yağmur nedeniyle olası olumsuzluklara karşı uyarıldı.



KARAYOLUNA KAYA PARÇASI DÜŞTÜ



Korkuteli- Antalya karayolunun Cehennem Deresi mevkisinde yola kaya parçası düştü. Sabaha karşı yaşanan olayın ardından trafiğin tek şeritten sağlandığı karayolunda önlem alındı. Kaya parçasının kaldırılması için çalışma başlatıldı.

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