Son Dakika Haberleri: Antalya'da Fırtına

Antalya'da Fırtına

25 dakika önce

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, batı ilçelerinde bazı okulların çatılarında, çevre duvarlarında yıkılma ve seralarda zarar meydana geldiğini belirterek, "Şu anda bir can kaybımız yok. Mal kayıplarımız var, onların tespitlerine çalışıyoruz.

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Antalya Valisi Münir Karaloğlu, batı ilçelerinde bazı okulların çatılarında, çevre duvarlarında yıkılma ve seralarda zarar meydana geldiğini belirterek, "Şu anda bir can kaybımız yok. Mal kayıplarımız var, onların tespitlerine çalışıyoruz." dedi.

Karaloğlu, gazetecilere kentin batı içelerinde etkili olan fırtınaya ilişkin yaptığı açıklamada, dün tedbir alarak, bugün Kaş, Kemer, Demre, Finike, Kumluca ilçelerinde okulları tatil ettiklerini belirtti.

Vali Karaloğlu, Antalyalılara geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Bugün bazı okullarımızın çatılarında, çevre duvarlarında yıkılmalar var. Yine sera alanlarımızda zararlarımız oluştu. Yer yer ağaç devrilmeleri var. Trafikteki vatandaşlarımızın zorlandığı konular oluştu. Ama şu anda bir can kaybımız yok. Mal kayıplarımız var, onların tespitlerine çalışıyoruz." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 01:09 Kaynak: AA

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