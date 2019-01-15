Son Dakika Haberleri: Antalya'da Fırtına Ağacı Yerinden Söktü

Antalya'da Fırtına Ağacı Yerinden Söktü

6 dakika önce

Antalya'nın Manavgat ilçesinde etkili olan fırtına ağacı yerinden söktü.

Antalya'da Fırtına Ağacı Yerinden Söktü, System.String[]
Antalya'nın Manavgat ilçesinde etkili olan fırtına ağacı yerinden söktü. Kumluca ilçesinde ise toptancı halinin çatısı kamyonların üzerine devrildi.

Manavgat'ta sabah saatlerinde başlayan ve öğle saatlerinde hızını arttıran yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağmurla birlikte etkili olan fırtına nedeniyle Beşkonak Mahallesi yolu üzerinde bulunan ağaç yan yattı. Yola yatan ağaç dolayısıyla ulaşımda aksama yaşandı. Devrilen ağaç, ekipler tarafından yoldan kaldırıldı.

Öte yandan Kumluca Toptancı Hali'nin çatısı sebze yüklemesi yapan kamyonların üzerine devrildi. Yağmurlu ve fırtınalı havanın akşam saatlerine kadar devam edeceği tahmin ediliyor. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 02:41 Kaynak: İHA

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