Son Dakika Haberleri: Antalya'da fırtına ağaçları kökünden söktü
Son Dakika Güncel Antalya'da fırtına ağaçları kökünden söktü

Antalya'da fırtına ağaçları kökünden söktü

52 dakika önce

Antalya'nın Kumluca ilçesinde gece etkili olan fırtına sebebiyle bazı ağaçlar kırıldı, bazıları ise kökünden söküldü.

Antalya'da fırtına ağaçları kökünden söktü, System.String[]

Antalya'nın Kumluca ilçesinde gece etkili olan fırtına sebebiyle bazı ağaçlar kırıldı, bazıları ise kökünden söküldü.


Antalya'nın Kumluca ilçesinde gece 02.50'de aniden çıkan fırtına ve sağanak yağmur, kaldırım ve refüjlerdeki ağaçların yola devrilmesine neden oldu. Ahmet Ali Ağa Bulvarı, Atatürk Caddesi ve Eski Cami Mahallesi'nde bazı ağaçlar kökünden söküldü, bazılarının ise dalları kırıldı. Kumluca Belediyesi, Karayolları ve Büyükşehir Belediyesi Kumluca Birimi ekipleri, yola devrilen ağaçların trafiğe engel olmaması için gece boyunca çalışma yaptı. Fırtına ve sağanak yağmur nedeniyle ilçeye 2 saat boyunca elektrik verilemedi. - ANTALYA

Kumluca, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 10:24 Kaynak: İHA
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